Звезда «Слово пацана» Рузиль Миникаев исполнит главную роль в крупном проекте

В России экранизируют сказку Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Компания «Марс Медиа» объявила имена исполнителей главных ролей: Руслана сыграет Рузиль Минекаев, известный по роли в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте», а Людмилу – Алёна Долголенко, звезда картины «Пророк. История Александра Пушкина».

Сюжет фильма верен классической сказке: молодой витязь Руслан вступает в борьбу за сердце красавицы Людмилы и счастье с ней. План ее отца, князя Владимира, выдать дочь замуж за одного из знатных женихов, рушится, когда Людмила выбирает Руслана. Но их счастью не суждено быть: князь против их союза, а Людмилу похищает злобный колдун Черномор, желающий отомстить князю за давние обиды. Руслану предстоит пройти через множество испытаний, чтобы освободить Людмилу: он должен победить коварного Черномора и его могущественных слуг. В этой опасной миссии ему помогут три витязя, соперника Руслана в борьбе за сердце Людмилы.

Съемочный процесс стартует весной 2025 года, а премьера фэнтези-эпопеи запланирована на 2027 год. Точная дата выхода картины будет объявлена позднее. Режиссерское кресло займет Егор Чичканов, ранее работавший над комедией «И снова здравствуйте».