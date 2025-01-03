Звездопад и большое Солнце: что ждет татарстанцев в новогодние выходные

В новогодние выходные жители Татарстана смогут стать свидетелями двух удивительных астрономических явлений — пика метеорного потока Квадрантиды и момента, когда Солнце будет казаться самым большим в году. Об этом сообщил Юрий Нефедьев, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ.

3 января Земля достигнет точки перигелия — ближайшего расстояния до Солнца. В этот день солнечный диск будет выглядеть крупнее, чем в другие дни года.

Кроме того, в ночь с 3 на 4 января можно будет наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды. Этот звездопад начался 28 декабря и продлится до 7 января, но именно в пятницу после 23:00 он станет наиболее интенсивным — до 100 «падающих звезд» в час.

Юрий Нефедьев отметил, что метеоры Квадрантид оставляют неяркие следы, поэтому для наблюдений лучше выбирать места вдали от городских огней. Оптические приборы использовать не рекомендуется — звездопад лучше виден невооруженным глазом.

«Жители Северного полушария смогут насладиться этим зрелищем, а вот в Южном полушарии Квадрантиды практически не видны», — добавил астроном.

Не упустите шанс увидеть эти уникальные явления и встретить Новый год под звездным небом!