Звезды татарской эстрады поздравят машиностроителей из Челнов с праздником

Сегодня в Органном зале Набережных Челнов состоится праздничный вечер, посвященный Дню машиностроителя.

В мероприятии примут участие руководители «КАМАЗа», лучшие работники и почетные ветераны предприятия, а также представители молодого поколения челнинских машиностроителей, пишут «Челнинские известия».

На сцене выступят новые звезды татарской эстрады — Майя Сайфулина, участница телепроектов «Голос» и «Ну-ка, все вместе!», а также Ильнар Миранов, лауреат I премии международного телеконкурса «Татар моңы», обладатель Гран-при международного конкурса песни «Уфимская волна» и Гран-при международного конкурса имени Альфии Авзаловой.