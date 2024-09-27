Звезды татарской эстрады поздравят машиностроителей из Челнов с праздником

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Республика
27 сентября 2024  15:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Органном зале Набережных Челнов состоится праздничный вечер, посвященный Дню машиностроителя.

В мероприятии примут участие руководители «КАМАЗа», лучшие работники и почетные ветераны предприятия, а также представители молодого поколения челнинских машиностроителей, пишут «Челнинские известия».

На сцене выступят новые звезды татарской эстрады — Майя Сайфулина, участница телепроектов «Голос» и «Ну-ка, все вместе!», а также Ильнар Миранов, лауреат I премии международного телеконкурса «Татар моңы», обладатель Гран-при международного конкурса песни «Уфимская волна» и Гран-при международного конкурса имени Альфии Авзаловой.

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