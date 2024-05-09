«Звонок ветерану»: добрая акция продолжается

- Вы - выдающиеся люди, приняли непосредственное участие в военных действиях 1941-1945 годов, а самое главное, и на трудовом фронте показали высокие результаты. Мы выражаем вам большую признательность, вы – образец, пример того, как нужно служить Отечеству. На ваших подвигах и примере мы воспитываем нашу молодежь. Вы – герои нашего времени». – подчеркнул Фарид Мухаметшин. - С каждым днем наших ветеранов становится все меньше, и мы каждого должны наделить своим вниманием, уважением, это и делает политическая партия «Единая Россия» во всех городах и районах республики.

Партийная акция «Звонок ветерану» будет продолжена во имя сохранения исторической памяти о героическом поколении, победившего в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.