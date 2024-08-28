Зяббаров расскажет, с какими трудностями столкнулись аграрии во время сезона 2024 года

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Республика
28 августа 2024  13:59
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии нового сезона сбора урожая, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана проводит прямой эфир, посвященный актуальным вопросам аграрного сектора республики.

29 августа в 10:00 заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров поделится информацией о том, как погодные сюрпризы этого года повлияли на урожай, какие меры поддержки предлагаются сельхозпроизводителям, а также расскажет о продовольственной безопасности Татарстана.

Трансляция пройдет в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.

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