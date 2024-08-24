Зяббаров: Уборка урожая идет медленнее запланированного из-за плохой погоды

В Татарстане темпы сбора урожая зерновых значительно отстают от графика. Это связано с неблагоприятными условиями погоды, о чем сообщил вице-премьер и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на очередном совещании в Доме Правительства республики.

Совещание через видеосвязь проводил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В участии принимал также премьер-министр РТ Алексей Песошин, информирует пресс-служба руководителя республики.

На данный момент обмолочено 606 тысяч гектаров зерновых, что составляет лишь 46% от запланированного объема. Общая масса намолотного зерна достигла 1 млн 820 тысяч тонн, а средняя урожайность составила 30 центнеров с гектара, отметил докладчик.

Если сравнивать с прошлым годом, то на аналогичную дату в Татарстане уже было собрано 3 млн 415 тыс. тонн зерна, и убрано 90% площадей, отведенных под зерновые.

Озимая пшеница была убрана с 370 тыс. гектаров (84% площади) с урожайностью 31 центнер с гектара. Уборка ржи составила 75% (урожайность 25 ц/га), а гороха — 62% (урожайность 19 ц/га). Впереди остается обмолот 715 тыс. гектаров зерновых, уточнил министр.

В Сармановском, Заинском и Муслюмовском районах начали уборку сахарной свеклы. Урожайность на текущий момент составляет 412 центнеров с гектара. Всего предстоит собрать урожай с 55 тыс. гектаров. Запуск Заинского сахарного завода запланирован на 25 августа, а Буинского — на 1 сентября, проинформировал Зяббаров.

На 2024 год застраховано 692 тыс. гектаров полей, что составляет 26% от всех посевных площадей. В республике действуют две программы страхования — от чрезвычайных ситуаций регионального масштаба и от комплекса опасных погодных явлений. Под страхование от ЧС попали 341 тыс. гектаров, а от комплекса опасных явлений — 351 тыс., добавил министр сельского хозяйства Татарстана.