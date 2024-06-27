1 млн цветов высажено в Казани к Играм и саммиту БРИКС

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Город
27 июня 2024  15:00

Как сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов, в ходе пресс-конференции, во время озеленительных работ, приуроченных к Играм и саммиту БРИКС, в городе было высажено 1 млн цветов, 300 деревьев и более 5 тысяч кустарников.

Кроме того, в различных частях города установлено 12 новых туалетных модулей, уложен новый газон и благоустроено 4 новых пространства.

Спикер отметил, что к саммиту будет закончена стела «Казань», которая в данный момент монтируется у выезда казанского Аэропорта. По проекту, арт-объект будет выполнен в современном стиле с использованием цветов национального орнамента, а также будет подсвечен.

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