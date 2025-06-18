10 объектов дорожной инфраструктуры построят в сельских районах Татарстана

В 2025 году в Татарстане реализуют масштабную программу развития транспортной инфраструктуры в сельской местности. На эти цели выделено более 1 млрд рублей, включая 818 млн рублей федеральных средств и 217 млн рублей из республиканского бюджета.

Запланировано строительство и реконструкция 10 объектов общей протяженностью свыше 50 км. В перечень вошли подъездные пути к агропредприятиям в Аксубаевском, Апастовском, Сабинском и Сармановском районах, а также модернизация дорожной сети в поселках Алексеевское, Рыбная Слобода и селе Манзарас.

Как сообщил замминистра транспорта РТ Артем Чукин, подрядные организации уже приступили к работам по заключенным контрактам. Проект реализуется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сменившей в 2020 году федеральную целевую программу.

За последние годы в республике построено 475 км дорог, соединивших 185 сельских населенных пунктов. Новый этап программы делает акцент на развитии агропромышленной инфраструктуры.