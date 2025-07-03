10 проектов конкурса «Күрше Фест» вынесены на народное голосование

В финальном этапе конкурса «Күрше Фест» жители Татарстана смогут выбрать два дополнительных проекта-победителя, которые получат финансирование из призового фонда. На голосование вынесены 10 инициатив от самозанятых и организаций из 10 районов республики, включая Казань, Менделеевский, Верхнеуслонский и другие районы.

Победители народного голосования получат гранты в размере 500 тысяч и 200 тысяч рублей. Эти проекты были отобраны экспертами как следующие по рейтингу после основных победителей конкурса. Всего призовой фонд конкурса в этом году составил 20 миллионов рублей.

Голосование проходит в официальном телеграм-канале конкурса «Күрше Фест», где каждый житель республики может поддержать понравившийся проект.

