11 июня на площади Университета состоится празднование 10-летия Иннополиса

Вечером следующей среды самый молодой и продвинутый город страны весело отметит свой первый юбилей. В программе большой концерт с участием приглашенных звезд, детский уличный спектакль, фестиваль еды и другие развлечения. На праздник приглашаются не только жители Иннополиса. В качестве зрителей в нем могут принять участие казанцы и жители других населенных пунктов.

Публикуем расписание праздника:

16:00 — открытие площадки, фудкорта и детской зоны

16:30 — театр «Небесная карусель»

17:30 — иннополисянская группа «АСАП»

18:00 — Beku и хопелес

19:00 — Beautiful Boys