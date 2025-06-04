11 июня на площади Университета состоится празднование 10-летия Иннополиса

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Республика
4 июня 2025  16:47
Автор:
Дмитрий Смирнов

Вечером следующей среды самый молодой и продвинутый город страны весело отметит свой первый юбилей. В программе большой концерт с участием приглашенных звезд, детский уличный спектакль, фестиваль еды и другие развлечения. На праздник приглашаются не только жители Иннополиса. В качестве зрителей в нем могут принять участие казанцы и жители других населенных пунктов. 

Публикуем расписание праздника:

16:00 — открытие площадки, фудкорта и детской зоны
16:30 — театр «Небесная карусель»
17:30 — иннополисянская группа «АСАП»
18:00 — Beku и хопелес
19:00 — Beautiful Boys

 

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