11 контрактников из РТ отправились на службу в составе батальона «Батыр»

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Республика
20 июня 2024  15:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня Нижнекамск проводил новую группу контрактников – 11 мужчин отправились на защиту Родины в составе мотострелкового батальона «Батыр», сформированного специально для жителей Татарстана.

На городской площади собрались родные и близкие будущих защитников. С напутственным словом к ним обратились военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков, а также ветераны боевых действий, которые знают не понаслышке, что такое честь, долг и любовь к Родине.

Один из добровольцев, отправляющихся на контрактную службу, поделился своими мыслями: «Я иду защищать свою страну, свой народ. События, которые происходят на Украине, не могут оставить равнодушным ни одного настоящего мужчину».

Военный комиссар напомнил присутствующим о мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей, в том числе о единовременных и ежемесячных выплатах, которые предоставляются контрактникам на федеральном и региональном уровнях.

Новые рекруты из Нижнекамска пройдут боевую подготовку в одном из подразделений северного морского флота, а затем приступят к выполнению боевых задач в зоне СВО.

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