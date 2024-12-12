11 новых проекционных переходов появилось в Казани

В Казани было увеличено количество проекционных пешеходных переходов — на 11 ключевых участках с высоким трафиком пешеходов и потенциальной опасностью установили 22 проектора, которые демонстрируют изображение «зебры» в темноте. Таким образом, общее количество таких переходов в столице Татарстана выросло до 29 единиц, сообщили в местном Комитете по транспорту.

Четыре проектора с неподвижными изображениями были установлены у дома №40 на улице Губкина, а по одному — рядом с домами №5 на улице Белинского и №46 на улице Сибгата Хакима (через улицу Алексея Козина).

Два устройства появились на следующих участках: перекресток улиц Габдуллы Тукая и Сафьян, здание по адресу ул. Адоратского, 33, а также по улицам Гладилова — Алафузова, Баруди, 18, и Бондаренко, 33. Также проектора установлены через улицу Алексея Козина в районе дома №42 на улице Сибгата Хакима и на юго-западном углу дома №2 по улице Комсомольская.

Проекционные переходы способствуют снижению числа дорожно-транспортных происшествий, так как делают «зебру» более заметной в темное время суток. Благодаря этому как водители, так и пешеходы более внимательно следят за дорожной обстановкой. Установка данных устройств осуществляется работниками МКУ «АСУДД».