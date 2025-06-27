110 гектаров опасного сорняка ликвидировано в Высокогорском районе

В Высокогорском районе Татарстана подвели промежуточные итоги кампании по уничтожению ядовитого борщевика Сосновского. По данным районной администрации, сельхозработникам удалось очистить от агрессивного растения территорию площадью 110 гектаров.

Наибольших результатов добились сельские поселения Суксинское, Альдермышское и Больше-Ковалинское, где проведены наиболее масштабные обработки. Работы выполнялись в рамках специальной республиканской программы, на которую из региональной казны выделили 6,6 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе муниципалитета, полная победа над сорняком пока не достигнута — обработка территорий продолжается по мере поступления финансирования. Через 14 дней специальная комиссия проверит качество выполненных работ.

Местным жителям напоминают об обязанности самостоятельно очищать от борщевика свои земельные участки. За халатное отношение к этой проблеме собственникам грозят санкции со стороны Административно-технической инспекции.

Специалисты предупреждают об особой опасности этого растения: его сок под воздействием солнечных лучей вызывает сильные химические ожоги, а одно взрослое растение способно дать до 100 тысяч семян. Для безопасной борьбы с сорняком эксперты рекомендуют использовать специальную защитную экипировку и избегать скашивания в период цветения, что только способствует распространению борщевика.