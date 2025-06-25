12 тысяч домов отремонтировано в Татарстане за 17 лет

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Республика
25 июня 2025  11:59

За период действия региональной программы капитального ремонта в Татарстане проведена масштабная работа по обновлению жилого фонда. Согласно данным министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марата Айзатуллина, с момента запуска программы отремонтировано 12 024 многоквартирных дома общей площадью 53,5 млн квадратных метров.

Как сообщил министр на брифинге в Кабинете Министров, долгосрочная программа капитального ремонта, рассчитанная до 2043 года, включает 17 635 жилых зданий. Финансирование работ осуществляется двумя способами: через специальные счета собственников или через счет регионального оператора. В настоящее время 16 527 домов используют общий счет оператора, тогда как 1 108 зданий выбрали специальные счета.

Реализация программы позволила улучшить жилищные условия для более чем 2 миллионов жителей республики. Общий объем привлеченных средств составил порядка 97 миллиардов рублей. Эти инвестиции направлены на повышение качества жилья и комфорта проживания в многоквартирных домах по всему Татарстану.

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