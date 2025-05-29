14 сентября Татарстан выберет своего Раиса

Выборы Раиса Татарстана назначены на 14 сентября. Это решение было одобрено комитетом Госсовета республики, а окончательное утверждение пройдет на ближайшем заседании парламента.

Срок полномочий действующего Раиса Рустама Минниханова истекает в сентябре, и выборы назначены в соответствии с законодательством. В этот день также состоятся выборы более 7,5 тыс. депутатов местных органов власти и одного депутата Госсовета РТ.

Председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин напомнил, что согласно действующему законодательству, в год, когда истекают полномочия выборных органов власти, днем голосования назначается второе воскресенье сентября. При этом решение о проведении выборов, назначаемых в Татарстане Госсоветом республики, должно приниматься не менее чем за сто дней и не более чем за 90 дней до дня голосования.