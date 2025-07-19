159 новых базовых станций установят в Татарстане в рамках нацпроекта

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Республика
19 июля 2025  10:58

В рамках национального проекта «Экономика данных» до конца 2025 года в Татарстане появится 159 современных базовых станций мобильной связи. Этот масштабный проект позволит обеспечить высокоскоростным интернетом 33 тысячи жителей отдаленных населенных пунктов.

Как сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, с начала года уже введено в эксплуатацию 70 станций, подключивших к цифровой инфраструктуре более 40 тысяч человек. Особое внимание уделяется сельским территориям, где до сих пор сохраняется цифровой разрыв с городами.

«При поддержке Рустама Минниханова мы создаем равные возможности для всех жителей республики», – подчеркнул министр. Во втором полугодии планируется установить еще 89 станций с общим объемом инвестиций 534 млн рублей.

При выборе мест для строительства учитываются пожелания граждан через голосование на портале «Госуслуги». За три года реализации программы в Татарстане уже появилось 274 базовые станции, значительно улучшившие качество связи в сельской местности.

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