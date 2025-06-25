1,6 млрд рублей господдержки получил бизнес Татарстана

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Республика
25 июня 2025  12:10

С начала 2025 года предприниматели республики воспользовались государственными мерами поддержки на общую сумму 1,6 млрд рублей. Как сообщает Министерство экономики Татарстана, объем льготного финансирования в текущем году достигнет 9 млрд рублей.

Ключевую роль в оказании помощи бизнесу играют региональные институты развития. Гарантийный фонд республики выдал 129 поручительств на сумму 900 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь дополнительно 4,1 млрд рублей кредитных средств. Фонд поддержки предпринимательства предоставил более 540 млн рублей 160 бизнесменам, включая участников партнерских программ.

Особое внимание уделяется развитию промышленного сектора. Предприятия металлообработки, пищевой и легкой промышленности получили доступ к льготному лизингу оборудования на сумму 110 млн рублей.

Параллельно с финансовой поддержкой Центр «Мой бизнес» оказал предпринимателям свыше 12 тысяч нефинансовых услуг. В перечень поддержки вошли консультации по ведению бизнеса, помощь в сертификации продукции, организация участия в выставках и образовательные программы для сотрудников.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» продолжает демонстрировать свою результативность в Татарстане, создавая благоприятные условия для развития предпринимательства во всех секторах экономики.

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