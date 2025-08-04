160 казанских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

В Казани подвели итоги государственной аттестации: 160 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на максимальный балл, причем семеро из них – сразу по двум предметам. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления образования Ирек Ризванов.

Средний балл по русскому языку составил 65,18, по профильной математике – 69,4. Хуже всего справились с экзаменами восемь выпускников: трое не преодолели минимальный порог по русскому, пятеро – по математике.

Особых успехов добились медалисты: 639 выпускников получили золотые медали, 519 – серебряные. Среди девятиклассников 1170 человек окончили школу с отличием – на 107 больше, чем в прошлом году.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил хорошие результаты города по сравнению с общероссийскими показателями, но подчеркнул необходимость анализа слабых мест в подготовке. Для организации экзаменов в городе работали 185 пунктов с участием более 10 тысяч педагогов.

Выпускники, не сдавшие обязательные предметы, смогут пересдать их в сентябре. Как показала практика, 70% учащихся, воспользовавшихся правом пересдачи в этом году, улучшили свои результаты.