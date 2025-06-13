18-летний парень утонул у строящегося пляжа в Елабуге

В Елабуге произошла трагическая гибель молодого человека на акватории реки Кама. Несмотря на многочисленные запрещающие знаки, группа молодежи решила искупаться у строящегося пляжа, что привело к печальным последствиям.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан, инцидент произошел в дневное время. 18-летний юноша вместе с друзьями доплыл до оградительных буйков, после чего компания начала возвращаться к берегу. Внезапно молодой человек крикнул, что ему стало плохо, но когда товарищи бросились ему на помощь, было уже слишком поздно — всего в нескольких метрах от них он скрылся под водой.

Спасатели Западного поисково-спасательного отряда №5 оперативно прибыли на место происшествия и начали поисковые работы.

Этот трагический случай вновь напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде. Специалисты МЧС подчеркивают, что купание в непредназначенных для этого местах, особенно на строящихся объектах, представляет серьезную опасность для жизни. Водоемы могут скрывать непредсказуемые течения, резкие перепады глубины и другие опасные факторы, которые не всегда очевидны для купающихся.

В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы.