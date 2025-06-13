18-летний парень утонул у строящегося пляжа в Елабуге

news_top_970_100
Республика
13 июня 2025  19:12

В Елабуге произошла трагическая гибель молодого человека на акватории реки Кама. Несмотря на многочисленные запрещающие знаки, группа молодежи решила искупаться у строящегося пляжа, что привело к печальным последствиям.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан, инцидент произошел в дневное время. 18-летний юноша вместе с друзьями доплыл до оградительных буйков, после чего компания начала возвращаться к берегу. Внезапно молодой человек крикнул, что ему стало плохо, но когда товарищи бросились ему на помощь, было уже слишком поздно — всего в нескольких метрах от них он скрылся под водой.

Спасатели Западного поисково-спасательного отряда №5 оперативно прибыли на место происшествия и начали поисковые работы.

Этот трагический случай вновь напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде. Специалисты МЧС подчеркивают, что купание в непредназначенных для этого местах, особенно на строящихся объектах, представляет серьезную опасность для жизни. Водоемы могут скрывать непредсказуемые течения, резкие перепады глубины и другие опасные факторы, которые не всегда очевидны для купающихся.

В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные работы. 

news_right_column_240_400
Новости
Рустам Минниханов прибыл в Якутию в ходе рабочей поездки
18-летний парень утонул у строящегося пляжа в Елабуге
Татарстан инвестирует 10,8 млрд рублей в строительство новых молочных комплексов
Два человека получили ожоги при пожаре в казанской бане
Павел Козенко стал победителем I Республиканского конкурса патриотической песни
Татарстан - один из лидеров реализации программы активного долголетия
За сутки в Казани зафиксировано три аварии с пострадавшими
Татарстане покупает жилье для обеспечения детей-сирот