19 тысяч жителей РТ прошли обследование в мобильных поликлиниках с начала года

Специализированные медицинские бригады с начала 2024 года оказали помощь более 19 тысячам жителей отдаленных населенных пунктов Татарстана. Мобильные диагностические комплексы уже посетили 85 сел в 24 муниципальных районах республики, обеспечив доступность медицинской помощи в труднодоступных территориях.

Современные передвижные поликлиники, оснащенные лабораторными модулями, позволяют проводить комплексные обследования на месте. В состав выездных бригад входят узкопрофильные специалисты: кардиологи, неврологи, онкологи, урологи, офтальмологи и другие врачи. Более 8 тысяч пациентов из общего числа обследованных прошли углубленный второй этап диспансеризации.

Параллельно в республике продолжается программа промышленной диспансеризации, охватившая 98 тысяч работников 630 предприятий. По результатам первичных осмотров 7 тысячам сотрудников потребовалось дополнительное обследование, половина из которых уже завершила диагностические процедуры.

Особое внимание уделяется жителям отдаленных населенных пунктов. Министерство здравоохранения Татарстана отмечает, что проект мобильных поликлиник позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и существенно сокращает затраты времени сельских жителей на получение медицинских услуг. В текущем году программа будет продолжена с расширением перечня обследований и специалистов.