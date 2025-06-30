20 кг наркотиков изъяли при задержании курьера на трассе М-12

Совместная операция сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и Управления по Республике Татарстан пресекла деятельность межрегионального наркокурьера. На федеральной трассе «Восток» правоохранители задержали 40-летнего жителя Казани, подозреваемого в транспортировке запрещенных веществ.

В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили тайник с наркотиками в лесном массиве, где было спрятано более 20 кг мефедрона. Дополнительный осмотр квартиры подозреваемого позволил изъять еще около 1 кг запрещенных веществ, включая кокаин, гашиш и марихуану.

По данным следствия, задержанный работал курьером в нелегальном интернет-магазине и занимался доставкой крупных партий наркотиков между регионами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы», – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан. Следствие предполагает, что задержанный мог быть частью крупной организованной группы, занимающейся распространением наркотиков в нескольких субъектах РФ.