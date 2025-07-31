200 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Татарстан

В нашей республике с начала этого года, по данным на 30 июля, с укусами клещей к медикам обратились 8804 человека. В 17% случаев обнаружен возбудитель боррелиоза, а клещевой энцефалит выявлен у 35 исследованных особей (0,8% от общего числа).

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» вчера сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина. Она уточнила, что за полгода зарегистрировано шесть случаев заболевания боррелиозом и один случай энцефалита - укус произошел в Башкортостане. Кстати, в республике обработка территорий от клещей уже завершена.

Авдонина также заверила, что в этом году против гриппа планируют привить 2 млн 429 тысяч 285 жителей Татарстана. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил, что в регион уже поступило около 200 тысяч доз вакцины от гриппа. Ожидается поставка еще нескольких партий. Лопушов подчеркнул, что препарат содержит актуальные штаммы гриппа, рекомендованные на сезон 2025 - 2026 годов.