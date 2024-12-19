21 декабря из Казани в аэропорт запустят дополнительные рейсы электричек

Как сообщает сайт мэрии, в эту субботу, 21 декабря, будут запущены дополнительные рейсы электричек из Казани в аэропорт. Увеличение количества поездов связано с проведением концерта в «Казан Экспо».

Так, электропоезд под номером 7602 отправится из Казани в 15:50 и через 20 минут прибудет на станцию «Аэропорт». А состав номер 7603 отправится из аэропорта в 16:20 и прибудет в столицу РТ в 16:40. Отмечается, что дополнительные электрички будут следовать без промежуточных остановок.

Более подробную информацию горожане смогут получить по телефону +7(937)625-04-33.