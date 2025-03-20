21 марта в Казани стартуют соревнования по акробатическому рок-н-роллу

С 21 по 23 марта в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» пройдут всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Мероприятие соберет более 2 тысяч спортсменов из 21 региона и 30 городов России.

От Татарстана в состязаниях примут участие более 100 танцоров. Среди них – представители пяти казанских клубов («Стимул», «Аметист», «Фокс-Казань», Ассоциация спортклубов Поволжского «ГУФКСиТ», «Fundoubledance»), а также спортсмены из Альметьевска, выступающие за клуб «Татнефть-Элмэтем».

Программа соревнований включает несколько дисциплин: кубок ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу, кубок по буги-вуги (второй этап), кубок по акро-свингу и всероссийские соревнования среди студентов.

21 марта, в первый день, на паркет выйдут юные участники от 6 лет, а также определят лучших среди взрослых женских команд. 22 марта зрителей ждут самые зрелищные выступления, включая дисциплину «М-класс-микст: мужчины и женщины», где спортсмены демонстрируют элементы полетной акробатики. В этот же день состоится торжественная церемония открытия в 19:30.

23 марта пройдут соревнования по акро-свингу – новой дисциплине, сочетающей элементы свинга, шоу и акробатики. На паркете выступят спортсмены сборной Татарстана, уже завоевавшие награды на чемпионатах и кубках мира.

Вход для зрителей будет свободным. Мероприятие проводится в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта».