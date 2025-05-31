217 миллионов прибыли: «Рубин» вошел в тройку самых успешных клубов РПЛ

Казанский футбольный клуб «Рубин» продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты по итогам 2024 года. Согласно отчету Российского футбольного союза, команда заняла третье место в рейтинге прибыльности РПЛ с показателем 217,3 млн рублей.

Лидером финансового рейтинга стал «Краснодар» с колоссальной прибылью 13 млрд рублей, второе место занял тольяттинский «Акрон» (364 млн рублей). При этом московские клубы показали противоположные результаты – «Спартак» возглавил антирейтинг с убытками 2,6 млрд рублей, «Локомотив» потерял 1 млрд рублей.

Финансовая устойчивость «Рубина» подтверждается второй год подряд. В 2024 году операционные доходы клуба составили 4,26 млрд рублей, из которых 3,37 млрд принесли коммерческие операции. Общие активы оцениваются в 5,6 млрд рублей при кредиторской задолженности 855 млн рублей.