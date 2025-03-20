23 марта из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички из-за концерта

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Город
20 марта 2025  17:13

В воскресенье, 23 марта, из Казани в аэропорт будут назначены дополнительные пригородные поезда. Это связано с проведением концерта в МВЦ «Казань Экспо», который привлечет большое количество гостей.  

Электричка №7602 отправится со станции Казань в 16:56 и прибудет на станцию Аэропорт в 17:21. В обратном направлении состав №7603 отправится в 21:50 и прибудет в Казань в 22:14. Поезда будут следовать без промежуточных остановок, что позволит пассажирам добраться до места назначения быстрее.  

Подробную информацию о маршрутах можно узнать на сайте пригородной пассажирской компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону: +7(937)625-04-33 (круглосуточно).  

Напомним, что 19 марта уже вводили дополнительные рейсы элекричек до аэропорта в связи с проведением Ифтара. Он, кстати, собрал рекордное количество гостей в этом году.

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23 марта из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички из-за концерта