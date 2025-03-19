XIII Республиканский ифтар в Казани собрал рекордное количество гостей

III Республиканский ифтар, прошедший в Казани, стал одним из самых масштабных за всю историю проведения. По словам муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, количество гостей могло превысить 14 тысяч человек, что сопоставимо с максимальной вместимостью зала в МВЦ «Казань Экспо».

«В прошлые годы на ифтаре оставались свободные места, но в этот раз пришло на две тысячи человек больше, чем ожидалось», – отметил муфтий.

Генеральный директор «Ак Барс арены» Радик Миннахметов подтвердил, что площадка «Казань Экспо» рассчитана на 14 тысяч человек. «Мы организовали ифтар с расчетом на 13 тысяч гостей, оставив запас в тысячу мест, но в этот раз зал был заполнен полностью», – сказал он.

Соучредитель национально-туристического комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов подчеркнул, что «Казань Экспо» – одна из немногих площадок в России, способная принять такое количество гостей. «Даже в городах-миллионниках сложно найти подобные залы. Мы не ожидали такого наплыва людей, но в будущем учтем этот момент и подготовимся лучше», – добавил он.

Организаторы отметили, что рост числа участников ифтара свидетельствует о его популярности и значимости для мусульманской общины Татарстана. Власти и организаторы планируют и дальше развивать это мероприятие, учитывая опыт этого года.

Эксперты подчеркивают, что такие события не только укрепляют духовные традиции, но и способствуют развитию туризма и повышению имиджа Казани как центра культурного и религиозного притяжения.