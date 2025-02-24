24 февраля: какой сегодня праздник в России и мире?

Считанные дни остаются до завершения календарной зимы, и каждый из них наполнен множеством разнообразных праздников: православных, профессиональных, международных и неофициальных. 24 февраля 2025 года – это не только начало Масленицы, но и другие знаменательные события.

Какой сегодня праздник в России?

24 февраля 2025 года знаменуется началом долгожданной Масленицы, древнего славянского праздника, символизирующего проводы зимы и встречу весны. Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от дня празднования Пасхи. Масленичная неделя предшествует Великому посту.

Масленица богата своими традициями: от символического сожжения чучела зимы до приготовления главного угощения – блинов. Каждый день Масленичной недели имеет свое название и значение, а завершается она широкими народными гуляниями.

Народный праздник

В народном календаре 24 февраля – Власьев день, также известный как Коровьев праздник. В этот день особое внимание уделялось скоту и домашним животным: их вкусно кормили и тщательно ухаживали за ними. Власьев день отмечали шумными застольями и наблюдали за погодой. Иней предвещал морозы, а обильный снегопад – раннюю весну.

В этот день существовали и свои запреты: нельзя было обижать животных, выполнять тяжелую работу, ссориться и проявлять жадность.

Какой сегодня праздник в мире?

В мировом праздничном календаре 24 февраля также имеет свои поводы для празднования:

День инженера в Иране;

День флага в Мексике;

День независимости в Эстонии.

Кроме того, 24 февраля отмечается день рождения лотереи. В 1466 году в Европе прошла первая в истории лотерея, организованная вдовой художника для помощи бедным.

Памятные даты в истории:

1852 год: Николай Гоголь сжег второй том поэмы «Мертвые души».

1910 год: В Швеции основан футбольный клуб «Мальмё».

1938 год: В продажу поступила первая в мире зубная щетка с нейлоновой щетиной.

Кто родился 24 февраля из знаменитостей: