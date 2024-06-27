28 июня татарстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь

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Республика
27 июня 2024  14:46

В рамках Всероссийского дня оказания бесплатной медицинской помощи консультации населению будут давать специалисты Фонда пенсионного и социального страхования РТ, Ассоциации юристов России и др.

Мероприятие затронет все районы города Казани и пройдет с 9 часов утра до 16:30. Подробнее со списком адресов приема можно ознакомиться на сайте мэрии

Кроме того, юридическую помощь можно будет получить и по телефонам: +7 (800) 201-16-00; +7 (843) 2 38-10-00.

В качестве организатора мероприятия выступает партия «Единая Россия» и татарстанское отделение Ассоциации юристов России.

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Новости
28 июня татарстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
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