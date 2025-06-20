2,85 млрд рублей поступило в бюджеты муниципалитетов Татарстана

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Республика
20 июня 2025  14:45

По данным Министерства земельных и имущественных отношений РТ, за первые пять месяцев 2025 года местные бюджеты получили 2,85 млрд рублей от использования земельных ресурсов и муниципального имущества. Этот показатель составляет 60% от годового плана в 4,8 млрд рублей, значительно превышая ожидаемые 41,67% на данный период.

Как отметил заместитель министра Рустем Шамеев, основными источниками доходов стали аренда и продажа земельных участков, приносящие 1,2 млрд и 727 млн рублей соответственно. Доходы от использования муниципального имущества составили 457 млн рублей, а его продажа принесла 197 млн рублей в местные бюджеты.

«Муниципалитеты республики демонстрируют эффективное управление имущественным комплексом, что позволяет уверенно прогнозировать выполнение годовых плановых показателей», – подчеркнул Шамеев.

Полученные средства направляются на финансирование социальных программ, содержание инфраструктуры и реализацию проектов благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», курируемого главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

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