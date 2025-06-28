3 750 студентов со всей России приедут работать в Татарстан

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Республика
28 июня 2025  10:09

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» этим летом в Татарстане будут трудоустроены 3 750 участников студенческих отрядов из 55 регионов страны. Основные работы развернутся на территории ОЭЗ «Алабуга» и предприятий «КАМАЗа».

Ключевые проекты сезона:

  •     «Алабуга Строй» – крупнейшая всероссийская стройка с участием 2,5 тыс. студентов
  •     «Алабуга ТОП» – программа трудоустройства для 1 007 подростков
  •     «КАМАЗ» – 320 студентов на сборке грузовиков

По данным Республиканского центра студенческих отрядов, в 2025 году число участников программ увеличилось на 172% по сравнению с прошлым годом. Каждый шестой студент возвращается на предприятия повторно.

«Такие проекты становятся эффективным кадровым лифтом – многие участники впоследствии выбирают Татарстан для постоянной работы», – отмечают в Министерстве по делам молодежи РТ.

Подать заявку на участие можно через официальный сайт движения или штаб студенческих отрядов республики.

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