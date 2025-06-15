3 человека пострадали в единственном ДТП за сутки в Казани

За последние 24 часа на дорогах столицы Татарстана зафиксирована одна авария с пострадавшими, в результате которой травмы получили три человека. Как сообщает ГАИ Казани, происшествие произошло из-за наезда на пешехода с последующим столкновением со стоящим транспортным средством — предварительной причиной инцидента названо превышение скорости.

Всего за отчетный период в городе зарегистрировано 110 обращений о дорожных происшествиях. Из них 50 случаев оформлено через центры регистрации ДТП, еще 18 аварий с материальным ущербом зафиксировали на месте сотрудники Госавтоинспекции.

Особую тревогу вызывает статистика по нетрезвым водителям — за сутки задержаны 8 автомобилистов, находившихся в состоянии опьянения. Еще пятеро управляли транспортом без соответствующих прав.

К административной ответственности привлечены 3 велосипедиста и 13 пользователей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения. Полицейские также доставили в отдел одного гражданина по подозрению в совершении преступления.

Ведомство напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и проявлять особую бдительность вблизи пешеходных переходов. В летний период, когда на дорогах увеличивается количество двухколесного транспорта, это становится особенно актуальным.