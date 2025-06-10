3 дня до конца голосования за благоустройство Казани

До 12 июня татарстанцы могут выбрать, какие парки, скверы и общественные пространства Казани будут благоустроены в 2026 году. Голосование проходит на портале Госуслуг РТ и в приложении «Услуги РТ». Среди 32 предложенных территорий жители уже отметили наиболее популярные варианты, но у каждого еще есть шанс повлиять на итоговый список.

Участники голосования автоматически попадают в розыгрыш призов. В числе подарков — 10 смартфонов iPhone 16e, сертификаты на отдых в глэмпинге Volga Resort, билеты на концерты «Руки Вверх!» и Надежды Кадышевой, а также приглашения на спектакли в театр им. Г. Камала.

Для участия в конкурсе нужно:

проголосовать до 12 июня;

сделать скриншот подтверждения;

выложить его в открытый аккаунт «ВКонтакте» с хэштегами #голосуюзаказань и #паркиказани.

Розыгрыши проходят ежедневно в прямом эфире группы «Парки и скверы Казани». 10 июня разыграют 2 iPhone и сертификат на глэмпинг, 11 и 12 июня — еще 6 смартфонов, билеты на концерты и в театр.

Наибольшую активность проявляют жители Зеленодольского, Черемшанского и Алькеевского районов. Параллельно в Казани уже идут работы по благоустройству 7 объектов, включая набережную у Храма-памятника и парк Победы. В 2025 году планируется обновить 464 двора в рамках программы «Наш двор».