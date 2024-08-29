30 августа парковки в Казани будут бесплатными

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Город
29 августа 2024  11:24
Автор:
Эндже Гарафиева

В честь празднования Дня города Казани, с 30 августа по 1 сентября, парковка на муниципальных парковках будет бесплатной. Информацию подтвердили в мэрии.

Также казанцам напомнили, что часть дорог будет перекрыта, поэтому просят учитывать это при планировании своего маршрута.

 Фото: © мэрия Казани

Еще одна схема перекрытия движения в центре Казани на 30 августа:

 Фото: © мэрия Казани

Напомним, что также в этом году в Казани отменили праздничный салют. Такое решение принял республиканский оргкомитет по празднованию Дня города и Дня республики.

Ранее мы публиковали программу этого дня и рассказывали, что смогут увидеть жители и гости города на торжественном праздновании. 

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