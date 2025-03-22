35% от годового плана по строительству жилья выполнено в РТ

По данным на 22 марта 2025 года, в Татарстане построено 1,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 35% от годового плана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в рамках заседания Раиса РТ в режиме видеоконференции с различными районами.

С начала года на строительных объектах зарегистрировано шесть несчастных случаев, большинство из которых произошли из-за падений с высоты и обрушений. Министр отметил, что проверки соблюдения норм охраны труда продолжаются. За этот период проведено 354 проверки саморегулируемыми организациями, причем в половине случаев выявлены нарушения. В результате к нарушителям были применены дисциплинарные меры 174 раза.

Коммерческие застройщики сдали только 4% от запланированного объема жилья, в то время как выполнение плана по соципотеке составило 32%. Из 35 домов, которые должны быть построены в этом году, завершены только четыре. В то же время индивидуальные застройщики показали высокие результаты, сдав 1,3 млн кв. м жилья.

Марат Айзатуллин также рассказал о мерах по обеспечению жильем льготных категорий граждан. Для детей-сирот планируется приобрести 37 квартир за счет софинансирования из федерального бюджета. В программу поддержки молодых семей включены 66 участников, а многодетные семьи получили 21 жилищный сертификат на общую площадь 1 961 кв. м.