350 тысяч татарстанцев приняли участие в экологическом двухмесячнике

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Республика
31 мая 2025  12:03

В Татарстане завершился масштабный санитарно-экологический двухмесячник, проходивший с 1 апреля по 31 мая в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». По данным Минэкологии РТ, в акции приняли участие рекордные 350 тысяч жителей республики.

За два месяца экологической кампании участники:

  •     Привлекли более 8,5 тысяч единиц спецтехники
  •     Вывезли 335 тысяч кубометров мусора
  •     Высадили 350 тысяч деревьев и кустарников

Значимым достижением стало снижение количества экологических жалоб на 41% по сравнению с прошлым годом. Особое внимание уделялось работе с молодежью – школьники через проект «Экопатруль» сообщили о 653 несанкционированных свалках, 91% из которых уже ликвидирован.

Надзорные органы выявили 4 тысячи нарушений, выписав штрафов на 6,5 млн рублей. Авиаоблеты и совместные рейды с РЖД позволили обнаружить дополнительные проблемы, требующие решения.

«Активное участие жителей помогает Татарстану четвертый год подряд лидировать во всероссийской акции «Вода России», – отметил министр экологии Александр Шадриков, поблагодарив всех участников экологической инициативы.

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