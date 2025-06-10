4 аварии за сутки в Казани: четверо пострадавших, пьяных водителей — 8

За последние 24 часа в Казани произошло 4 ДТП с пострадавшими — в каждом случае травмы получили по одному человеку, жертв нет. Среди инцидентов — наезд на пешехода на нерегулируемом переходе, столкновение из-за несоблюдения дистанции, авария с велосипедистом, нарушившим требования знака, и падение мотоциклиста, превысившего скорость.

Всего за сутки в городе зафиксировано 185 обращений о ДТП. Из них 79 случаев оформлены в специализированных центрах, а 33 — сотрудниками ГИБДД на месте с материальным ущербом.

Полиция сообщает:

Задержаны 8 водителей в состоянии опьянения и 1 — без прав.

К ответственности привлекли 8 мотоциклистов, 4 велосипедистов и 10 человек на электросамокатах за нарушения ПДД.

В отделы полиции доставлены 5 подозреваемых в совершении преступлений.

Госавтоинспекция призывает участников движения соблюдать правила и быть внимательными на дорогах