4 часов утра

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Республика
6 июля 2026  08:20

С раннего утра, с 4:17 по московскому времени, на всей территории республики введён режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Особый уровень угрозы дополнительно объявлен для трёх городов – Альметьевска, Заинска и Нижнекамска. Жителей этих населённых пунктов призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными оповещениями.

В связи с введённым режимом временно приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы – воздушные гавани закрыты на приём и отправку рейсов.

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4 часов утра
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