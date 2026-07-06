4 часов утра

С раннего утра, с 4:17 по московскому времени, на всей территории республики введён режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



Особый уровень угрозы дополнительно объявлен для трёх городов – Альметьевска, Заинска и Нижнекамска. Жителей этих населённых пунктов призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными оповещениями.



В связи с введённым режимом временно приостановлена работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы – воздушные гавани закрыты на приём и отправку рейсов.