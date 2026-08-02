В РТ проходит месячник по профилактике африканской чумы свиней

В республике продолжается акция «Летний вепрь», направленная на предупреждение распространения африканской чумы свиней (АЧС). Мероприятия продлятся до 21 августа. АЧС — особо опасный вирус, способный уничтожить до 100% поголовья свиней и нанести колоссальный экономический ущерб.

Специалисты ветеринарной службы проверяют все хозяйства, включая личные подворья, пересчитывают поголовье и проводят подворные обходы. Владельцам животных разъясняют риски и меры профилактики. Для руководителей свиноводческих предприятий организуют встречи по усилению биозащиты. Также ведутся рейды для поиска диких кабанов и их останков.

За последние пять лет численность кабанов в регионе сократилась на 91% — до 551 особи. Вокруг свинокомплексов созданы буферные зоны, где подкормка диких животных запрещена.

Владельцам свиней напоминают: содержать животных нужно без выгула, исключать контакты с другими зверями и посторонними, покупать свиней только при наличии ветеринарных документов и не приобретать их в местах несанкционированной торговли.