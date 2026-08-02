РТРС отмечает 25-летие: татарстанский филиал охватывает вещанием 99,3% жителей региона

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Республика
2 августа 2026  21:52

13 августа 2026 года Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) исполняется 25 лет. Предприятие, созданное указом президента в 2001 году, объединило 79 радиотелецентров в единый комплекс и стало ключевым оператором связи для региональных вещателей.

За эти годы РТРС построила крупнейшую в мире цифровую эфирную сеть, доступную 98,6% россиян. В Татарстане филиал РТРС обеспечивает приём 20 телеканалов и трёх радиостанций для 99,3% жителей. Сеть включает 87 передающих станций, транслирующих федеральные и региональные программы, включая ТНВ-Татарстан.

Филиал активно участвует в импортозамещении: в 2024–2025 годах заменены все передатчики первого мультиплекса. В 2024 году телебашня получила новую архитектурно-художественную подсветку с медиафасадом, став визитной карточкой Казани.

На объектах филиала работают 10 радиокомпаний и 140 базовых станций сотовой связи. При филиале действует музей телерадиовещания, который посещают школьники и студенты. Предприятие неоднократно признавалось лучшим филиалом РТРС.

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