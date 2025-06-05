400 лет Челнам и 50 лет КАМАЗу: Татарстан готовится к двойному юбилею

В 2026 году Набережные Челны отметят сразу два знаковых события – 400-летие города и 50-летие выпуска первого грузовика КАМАЗ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении празднований на федеральном уровне.

Первый замглавы правительства Денис Мантуров подчеркнул стратегическое значение этих дат для всей страны. Подготовка включает не только торжественные мероприятия, но и масштабное обновление инфраструктуры: строительство школ, больниц, спортивных объектов и жилых кварталов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что утвержден комплексный план подготовки. Главная цель – улучшить качество жизни горожан и условия работы на предприятиях.

Эксперты называют предстоящие юбилеи возможностью для трансформации Челнов из моногорода в современный многофункциональный центр. Особое внимание уделят наследию КАМАЗа – флагмана отечественного машиностроения, известного своими спортивными достижениями и инновационными разработками.