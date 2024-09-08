42 тысячи татарстанцев уже приняли участие в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы!»

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Республика
8 сентября 2024  13:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Седьмой iPhone 15 был разыгран в прямом эфире телеканала ТНВ. Он достанется Жанне Байгузиной.

К 14:00 уже свыше 42 тысяч татарстанцев опубликовали фотографии под хештегами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Напомним, в Татарстане проходит фотоконкурс для самых активных и семейных избирателей. Каждый, кто придет сегодня на выборы депутатов Госсовета РТ, может выиграть ценные призы – смартфоны iPhone 15 и автомобиль Lada Vesta. Для этого необходимо опубликовать фотографию в социальных сетях и подписать хештегами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Шесть телефонов уже разыграны. Первым победителем фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стал житель Рыбной Слободы Айрат Сафин. Второй iPhone 15 отправился в Альметьевск к Эльмире Комаровой. Руслан Аглиев стал третьим победителем конкурса. Четвертым и пятым победителем и обладателем iPhone 15 стал Федор Майоров. Шестой iPhone 15 достался Алисе Газинуровне. Число участников конкурса к 13:00 превысило 35 тысяч.

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