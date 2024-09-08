Татарстанцы выиграли шесть айфонов в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы!»

В Татарстане проходит фотоконкурс для самых активных и семейных избирателей. Каждый, кто придет сегодня на выборы депутатов Госсовета РТ, может выиграть ценные призы – смартфоны iPhone 15 и автомобиль Lada Vesta. Для этого необходимо опубликовать фотографию в социальных сетях и подписать хештегами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Шесть телефонов уже разыграны. Первым победителем фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стал житель Рыбной Слободы Айрат Сафин. Второй iPhone 15 отправился в Альметьевск к Эльмире Комаровой. Руслан Аглиев стал третьим победителем конкурса. Четвертым победителем и обладателем iPhone 15 стал Федор Майоров.

Федор Майоров оказался настоящим счастливчиком – он выиграл iPhone 15 второй раз подряд. К этому моменту в конкурсе приняли участие уже почти 28 тысяч человек. Шестой iPhone 15 достался Алисе Газинуровне. Число участников конкурса к 13:00 превысило 35 тысяч.

Напомним, что розыгрыши проходят каждый час в прямом эфире.

В Татарстане открыты 2760 избирательных участков. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.