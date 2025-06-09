43 работника в Татарстане получили 2,1 млн рублей задолженности по зарплате

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Республика
9 июня 2025  17:49

В Татарстане руководитель местной компании полностью погасил многомесячную задолженность по заработной плате перед сотрудниками, сообщает «Татар-информ». Как установило следствие, с апреля 2023 по январь 2024 года 43 работника предприятия не получали положенных выплат, в результате чего общая сумма долга превысила 2,1 миллиона рублей.

После проведения проверки и сбора неопровержимых доказательств нарушений трудового законодательства директор предприятия добровольно выплатил все причитающиеся сотрудникам средства. В связи с полным погашением задолженности возбужденное ранее уголовное дело было прекращено.

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