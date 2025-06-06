5 человек пострадали в 4 ДТП за сутки в Казани

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Город
6 июня 2025  11:05

За последние 24 часа на дорогах столицы Татарстана зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 5 человек. К счастью, обошлось без погибших.

Согласно данным Госавтоинспекции города, среди происшествий: столкновение на перекрестке, авария из-за несоблюдения дистанции, наезд на препятствие при превышении скорости и наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе.

Всего за отчетный период в дежурные части поступило 206 сообщений о ДТП. Из них:

  •     80 случаев оформлено в центрах регистрации ДТП
  •     36 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками Госавтоинспекции на месте

Особую тревогу вызывает факт задержания 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 8 лиц, управлявших транспортными средствами без соответствующих прав.

К административной ответственности привлечены:

  •     8 мотоциклистов
  •     2 велосипедиста
  •     8 пользователей электросамокатов

В рамках оперативной работы правоохранительных органов 3 человека доставлены в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Госавтоинспекция Казани напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД и повышенной внимательности на дорогах.

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