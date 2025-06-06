5 человек пострадали в 4 ДТП за сутки в Казани

За последние 24 часа на дорогах столицы Татарстана зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 5 человек. К счастью, обошлось без погибших.
Согласно данным Госавтоинспекции города, среди происшествий: столкновение на перекрестке, авария из-за несоблюдения дистанции, наезд на препятствие при превышении скорости и наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе.
Всего за отчетный период в дежурные части поступило 206 сообщений о ДТП. Из них:
- 80 случаев оформлено в центрах регистрации ДТП
- 36 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками Госавтоинспекции на месте
Особую тревогу вызывает факт задержания 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 8 лиц, управлявших транспортными средствами без соответствующих прав.
К административной ответственности привлечены:
- 8 мотоциклистов
- 2 велосипедиста
- 8 пользователей электросамокатов
В рамках оперативной работы правоохранительных органов 3 человека доставлены в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.
Госавтоинспекция Казани напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД и повышенной внимательности на дорогах.