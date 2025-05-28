500 лидеров из 24 стран собрались в Бразилии на ассамблею городов БРИКС+

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Россия/Мир
28 мая 2025  09:50

В бразильском городе Марика стартовала Генеральная Ассамблея Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, объединившая более 500 мэров и представителей местных властей из 24 государств. Инициатор создания ассоциации – мэр Казани Ильсур Метшин – открыл мероприятие, подчеркнув важность международного муниципального сотрудничества для решения глобальных вызовов.

На ассамблее, которая проходит накануне XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, участники утвердят устав организации, сформируют руководящие органы и обсудят ключевые вопросы городского развития. Казанская делегация активно участвует в работе тематических секций: главный архитектор города модерировала сессию по урбанистике, а вице-мэр представила доклад о роли женщин в городской дипломатии.

Ассоциация, созданная по инициативе Метшина в 2024 году, уже объединяет муниципалитеты с общим населением 2,6 млрд человек. Её деятельность направлена на обмен лучшими практиками в сферах экологии, цифровизации и устойчивого развития городов. Российскую делегацию дополняют представители Урая, Елабуги, Петрозаводска и других городов.

Мероприятие стало важным этапом в укреплении горизонтальных связей между городами стран БРИКС+ и формировании новой архитектуры международного муниципального сотрудничества.

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500 лидеров из 24 стран собрались в Бразилии на ассамблею городов БРИКС+