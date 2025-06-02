520 млн для Татарстана: как распределят субсидии на промпарки

В 2025 году Татарстан, Башкортостан и Москва получат значительное федеральное финансирование для развития индустриальных парков и технопарков. Согласно решению правительства России, на эти цели будет выделено более 866 миллионов рублей в рамках госпрограммы по развитию промышленности.

Республика Татарстан станет крупнейшим получателем субсидий – более 520 миллионов рублей направят на реализацию проектов индустриального парка «Лаишево» и технопарка высоких технологий «Иннопарк». Эти средства позволят компенсировать затраты на проектирование, строительные работы, модернизацию инфраструктуры и приобретение современного оборудования.

Башкортостан получит 219 миллионов рублей для развития промпарка «Уфимский», а Москва – 127 миллионов рублей на площадку «Руднево». Финансирование предусматривает возмещение расходов на технологическое присоединение к инженерным сетям и создание необходимой инфраструктуры.

Отдельно отмечается, что для промпарка «Северные ворота» в Татарстане предусмотрена долгосрочная инвестиционная программа объемом почти 200 миллиардов рублей, рассчитанная до 2039 года.