533 участка под застройку выявлено в Татарстане

В рамках федерального проекта «Земля для стройки» в Татарстане уже вовлечено в оборот 533 земельных участка общей площадью 329 гектаров. По данным Росреестра РТ, всего с 2021 года в республике выявлено 2 965 перспективных площадок для строительства.

Наибольшее количество свободных земель сосредоточено в Высокогорском, Верхнеуслонском, Чистопольском, Актанышском и Апастовском районах. Как отметил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Андрей Парамонов, эти территории обладают значительным потенциалом для жилищного строительства.

Цифровая платформа проекта позволяет гражданам и бизнесу в режиме онлайн получать актуальную информацию о свободных участках, включая данные о возможном использовании и наличии коммуникаций. По словам первого заместителя министра земельных и имущественных отношений РТ Артура Галиева, сервис значительно упрощает поиск подходящих площадок для строительства.

В текущем году в республике уже выявлено 123 новых участка площадью более 64 гектаров. Проект продолжает развиваться, способствуя реализации жилищных программ и привлечению инвестиций в строительную отрасль Татарстана.