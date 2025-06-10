60 тысяч рублей: на столько выросли зарплаты в агропроме Татарстана

Среднемесячная заработная плата работников агропромышленного комплекса Татарстана достигла 60 тысяч рублей по данным на начало лета 2025 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров во время брифинга в Кабинете Министров РТ.

Годом ранее, в июне 2024-го, этот показатель составлял 53 тысячи рублей, что означает годовой рост на 13%. По словам министра, в ближайшие месяцы зарплаты в отрасли могут продолжить увеличиваться.

"В этом сезоне нагрузка на механизаторов возрастет, соответственно, вырастут и их доходы. Кроме того, кадровый дефицит ощущается во всех отраслях, поэтому нам приходится конкурировать за специалистов", — пояснил Зяббаров.

Тенденция к повышению оплаты труда в агропромышленном секторе связана как с сезонными факторами, так и с общей ситуацией на рынке труда республики.