600 мероприятий ко Дню семьи пройдут в Татарстане

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Республика
30 июня 2025  14:27

Республика готовится к масштабному празднованию Дня семьи, любви и верности. С 1 по 8 июля в регионе запланировано более 600 различных событий, посвященных семейным ценностям.

Как сообщила Эльвира Ахметова, начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ, праздничная программа охватит все муниципалитеты. Традиционные мероприятия пройдут под девизом «Татарстан – территория счастливых семей».

Гостей ожидают уличные концерты, творческие мастер-классы, фотовыставки и конкурсы. Особое внимание уделят чествованию многопоколенных семей и профессиональных династий. В ЗАГСах состоятся торжественные церемонии имянаречения и вручения медалей.

Основными площадками станут парки, дома культуры, библиотеки и сельские клубы. В рамках праздника запланированы семейные посиделки, где жители смогут познакомиться с историями успешных семейных пар.

«Сохранение семейных традиций – важная часть нашей работы», – подчеркнула Ахметова. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака.

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